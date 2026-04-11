انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، جثمان صياد، اليوم السبت، إثر تعرضه للغرق في مياه ترعة الحاجر بنطاق عزبة بريك، التابعة لمركز الدلنجات.

بلاغ الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى الصيرفي، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط صياد في ترعة الحاجر بجوار عزبة بريك التابعة لدائرة المركز.

التحريات وجهود الإنقاذ

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين أن المجني عليه كان يتواجد بالقرب من مجرى الترعة، قبل أن تنزلق قدماه ويفقد توازنه ويسقط في المياه، ونظرًا لعمق المجرى المائي في تلك المنطقة وسرعة التيار، لم يتمكن المتواجدون من إنقاذه.

انتشال الجثمان

نجحت قوات الإنقاذ النهري، بمعاونة الغطاسين المتطوعين والأهالي، في انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة للبحث عنه في مجرى ترعة الحاجر، ونُقلت الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تقرير مفتش الصحة وإجراءات النيابة

بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، تبين أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية. حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه لتشييع الجنازة.