ترأس اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة، اليوم السبت، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، لبحث طلبات المستثمرين وتطوير ملف الأراضي بعدد من المدن، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وعدد من رؤساء المدن المعنية، وأعضاء لجنة الاستثمار والجهات المختصة.

مناقشة طلبات المستثمرين

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات سياحية على أرض مدينة شرم الشيخ، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

عرض طلبات تقنين وضع اليد

كما جرى استعراض ملف التواجدات بمدينتي أبو زنيمة ودهب، إلى جانب عرض طلبات تقنين وضع اليد، وزوائد التنظيم، وإعادة التخصيص، فضلًا عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار القانوني ودعم المشروعات الجادة.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأكد محافظ جنوب سيناء، على حرص المحافظة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

الموافقة على جميع حالات التقنين

وأسفر الاجتماع عن الموافقة على جميع حالات التقنين المقدمة بمدينتي دهب وأبو زنيمة، في ضوء استيفائها للاشتراطات المطلوبة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز بيئة الاستثمار، وضبط منظومة تخصيص الأراضي، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

تخصيص أراضٍ لسكن العاملين بشرم الشيخ

وفيما يخص مدينة شرم الشيخ، جرى مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتخصيص أراضٍ لسكن العاملين، وجرى الموافقة على بعض الطلبات، ورفض البعض الآخر لعدم استيفاء الشروط، مع توجيه بعرض عدد من الحالات بنظام المزاد العلني، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.