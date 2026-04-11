تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السبت، بأن وزير خارجية جنوب أفريقيا ثمن في مستهل الاتصال الدور المحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة وجهودها الدبلوماسية النشطة لدعم الأمن والاستقرار.

تعاون اقتصادي وتنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي

من جانبه، نقل عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية لنظيره الجنوب أفريقي، مشيدا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ومبرزا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة جنوب أفريقيا في قمة منتصف العام التنسيقية ومنتدى الأعمال اللذين سيتم تنظيمهما في مدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أطلع عبد العاطي نظيره الجنوب أفريقي خلال الاتصال على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، مؤكدا أهمية مواصلة جهود التهدئة وخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار لاحتواء الموقف وتداعياته، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية الدولية لضمان نجاح مسار المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء للتوصل إلى توافق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

الموقف من العدوان على لبنان والقضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، أدان عبد العاطي العدوان الذي شنه "جيش الاحتلال الإسرائيلي" والذي استهدف مناطق واسعة في لبنان، مشدداً في هذا السياق على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ووقف كافة الاعتداءات، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتقديم الدعم من المجتمع الدولي للجنة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية بكفاءة، فضلاً عن دعم نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.