

أفادت شبكة سي إن إن نقلًا عن تقارير استخباراتية أمريكية بأن الصين تستعد لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران، في تطور لافت على الساحة الدولية.

تقارير استخباراتية تكشف استعداد الصين لإرسال أسلحة إلى إيران

وأوضحت التقارير أن المعلومات تشير إلى تجهيزات جارية لإرسال الشحنة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو توقيت نقلها.



وجاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز، التي أكدت اعتمادها على مصادر إعلامية واستخباراتية أمريكية في هذا الشأن.