نشرت وزارة الخارجية الباكستانية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الوفد الإيراني إلى العاصمة إسلام آباد.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، وصول وفد رفيع المستوى من إيران برئاسة رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف، يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، للمشاركة في محادثات إسلام آباد.

Arrival of the delegation of the Islamic Republic of Iran for Islamabad Talks pic.twitter.com/aJYU9cx5t2 — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 10, 2026

وأوضحت الخارجية الباكستانية، أنه كان في استقبال الوفد الإيراني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق دار، إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق، ورئيس قوات الدفاع، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقفي.