إعلان

الخارجية الباكستانية تنشر فيديو لحظة وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد

كتب : عبدالله محمود

11:02 م 10/04/2026 تعديل في 11:02 م

لحظة وصول الوفد الإيراني صورة من الفيديو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت وزارة الخارجية الباكستانية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الوفد الإيراني إلى العاصمة إسلام آباد.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، وصول وفد رفيع المستوى من إيران برئاسة رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف، يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، للمشاركة في محادثات إسلام آباد.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، أنه كان في استقبال الوفد الإيراني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق دار، إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق، ورئيس قوات الدفاع، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقفي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق وقف إطلاق النار الوفد الإيراني محادثات باكستان حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

