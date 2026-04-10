إعلان

حماس عن تصريحات سموتريتش: تؤكد النوايا الإجرامية لإسرائيل

كتب : عبدالله محمود

07:49 م 10/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، بشأن إقامة مشاريع استيطانية جديدة.

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة، إن تصريحات سموتريتش، التي أشار فيها إلى وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية، تؤكد النوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال الرامية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي.

وحذرت حماس من مواصلة الاحتلال سياسة التنكر لمسار اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الصارخة لبنوده، والتهرب من التزاماتها بموجبه، مطالبة الدول الضامنة بإدانة هذه الانتهاكات والعمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه كاملًا، بما في ذلك الانسحاب من قطاع غزة وفق المراحل المنصوص عليها.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك للتصدي لمشاريع التوسّع الاستيطاني في الضفة المحتلة، التي تنتهك بشكل واضح القانون الدولي والقرارات الأممية، ومحاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم المستمرة واستهتارهم بالقانون الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

