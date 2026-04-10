نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجه بتغيير سياسة الهجمات على لبنان بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن أي هجوم إسرائيلي على بيروت، بات يتطلب موافقات عدة وعلى رأسها موافقة مباشرة من نتنياهو.

وأشار مسؤول إسرائيلي، إلى أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، لكن هناك تقليص كبير جدا في الهجمات.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا أمس الخميس، مع نتنياهو، قبل أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان.

إسرائيل تشن غارات جوية على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، شملت بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت الغارات بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.