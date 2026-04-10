رحبت المفوضية الأوروبية، بالمحادثات المباشرة المزمعة بين إسرائيل ولبنان، والمتوقع أن تركز على نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الجمعة: "نتطلع إلى بدء هذه المحادثات بشكل فعلي ونتائجها الملموسة".

وأضاف أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما، ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، مع حثهم على الوقف الفوري للهجمات في لبنان.

الخارجية الأمريكية تستضيف المحادثات

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أنها تخطط لاستضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل.

وذكر مسؤول، أمس الخميس، أن هذه المحادثات ستنصب على مفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار.

ولم يحدد المسؤول موعد الاجتماع أو هوية المشاركين فيه.

موعد اجتماع محادثات إسرائيل ولبنان

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد أبدى استعدادا للانخراط في المحادثات، رغم أن مسؤولين في بيروت قالوا إن أي مفاوضات يجب أن يسبقها وقف لإطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المفاوضات قد تبدأ الأسبوع المقبل في واشنطن، على أن تكون في البداية على مستوى السفراء.