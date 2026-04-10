كشفت سلسلة من استطلاعات الرأي الصادرة، الخميس، عن "صدمة" في الشارع الإسرائيلي، حيث أظهرت أن أغلبية الإسرائيليين "لا يعتقدون" أن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا النصر في الحرب ضد إيران، مع معارضة واسعة لاتفاق وقف إطلاق النار الناشئ.

انقسام حاد حول هوية المنتصر

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة "13 العبرية"، أن 33% فقط يعتقدون أن واشنطن وتل أبيب انتصرتا في الحرب، بينما يرى 28% أن إيران هي التي خرجت منتصرة.

وفي السياق ذاته، كشف استطلاع "القناة 12"، أن نسبة المتفائلين بالنصر لم تتجاوز 30%، بينما انخفضت هذه النسبة في استطلاع هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) لتصل إلى 25% فقط.

معارضة واسعة لوقف إطلاق النار

اتفقت الاستطلاعات الثلاثة على أن أكثر من نصف الإسرائيليين يُعارضون وقف إطلاق النار الذي تقوده الولايات المتحدة، ويدعمون استمرار الحرب ضد إيران.

وبحسب القناة 13، يرى 37% أن وضع إسرائيل الاستراتيجي تحسن، بينما يرى 34% أنه ازداد سوءا، مما يعكس حالة من "التخبط وفقدان الثقة" في النتائج الميدانية.

تحذير شديد اللهجة لـ"نتنياهو"

تُمثّل هذه النتائج تحذيرا "شديد الخطورة" لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خاصة وأنها تأتي في عام انتخابي، وبعد محاولات مستمرة منه لترويج صورة "النصر الساحق" على طهران وتعهده المتكرر بـ "تغيير وجه الشرق الأوسط".