مسلسل السهو السنوي.. تحرك برلماني بسبب تعارض الامتحانات مع الأعياد

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:26 م 10/04/2026

المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي ووزير العمل، بشأن تعارض مواعيد الامتحانات والدراسة مع الأعياد.

وكشف "منصور" عن تلقيه العديد من الشكاوى من الطلاب، تفيد بأن الجامعات فاجأت الطلاب المسيحيين بامتحانات يوم الأحد الماضي، الذي يوافق أحد السعف، وهو إجازة رسمية للمسيحيين يقضونها في الصلاة بالكنائس من الخامسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضاف "منصور": "وصلتني شكاوى أيضًا بأن بعض الجامعات أقرت معامل وتدريب يوم الأحد القادم (عيد القيامة المجيد)، مما يضيع على الطلاب المسيحيين فرص الشرح ودرجات ودروس المعامل، متسائلًا: من يضع الجداول؟ ومن يحاسب هؤلاء؟".

واختتم منصور حديثه قائلًا: "يجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين إصدار تعليمات واضحة وبصورة دائمة، حتى لا يتكرر هذا سنويًا في مسلسل السهو السنوي".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقلاب أتوبيس يقل 42 راكبًا.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى صحراوي قنا (صور)
أخبار المحافظات

انقلاب أتوبيس يقل 42 راكبًا.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى صحراوي قنا (صور)
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 شباب بلوزداد.. بداية المباراة
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 شباب بلوزداد.. بداية المباراة
أجواء حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة
أخبار مصر

أجواء حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
رياضة عربية وعالمية

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان