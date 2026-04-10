تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي ووزير العمل، بشأن تعارض مواعيد الامتحانات والدراسة مع الأعياد.

وكشف "منصور" عن تلقيه العديد من الشكاوى من الطلاب، تفيد بأن الجامعات فاجأت الطلاب المسيحيين بامتحانات يوم الأحد الماضي، الذي يوافق أحد السعف، وهو إجازة رسمية للمسيحيين يقضونها في الصلاة بالكنائس من الخامسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضاف "منصور": "وصلتني شكاوى أيضًا بأن بعض الجامعات أقرت معامل وتدريب يوم الأحد القادم (عيد القيامة المجيد)، مما يضيع على الطلاب المسيحيين فرص الشرح ودرجات ودروس المعامل، متسائلًا: من يضع الجداول؟ ومن يحاسب هؤلاء؟".

واختتم منصور حديثه قائلًا: "يجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين إصدار تعليمات واضحة وبصورة دائمة، حتى لا يتكرر هذا سنويًا في مسلسل السهو السنوي".