كواليس لقاء أمير قطر مع رئيس وزراء بريطانيا في الدوحة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقد في "قصر لوسيل" بالعاصمة الدوحة، صباح اليوم الجمعة.

تضامن بريطاني مع قطر

خلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرّضت لها دولة قطر، مؤكدا تضامن بلاده الكامل ودعمها لكافة الإجراءات القطرية الرامية إلى حفظ سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

ومن جانبه، أشاد أمير قطر، بمتانة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين وبمواقف المملكة المتحدة الداعمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

الترحيب بوقف إطلاق النار

رحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أهمية هذه الخطوة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما أكد الطرفان ضرورة العمل مع الأطراف الدولية لتثبيت الهدنة والبناء عليها للوصول إلى اتفاق سلام دائم.

تأمين إمدادات الطاقة ومضيق هرمز

شدد أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني على أهمية ضمان أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد، مؤكدين على ضرورة استمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر "مضيق هرمز"، بما يُسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

تنسيق ثنائي مستمر

عقد الزعيمان لقاء ثنائيا استعرضا خلاله سُبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين الدوحة ولندن خلال المرحلة المقبلة.