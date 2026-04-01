إسرائيل تقصف مصنع أدوية في إيران بتهمة توريد مادة الفنتانيل لبرنامج أسلحة كيميائية


كتب- محمد أبو بكر:

05:18 ص 01/04/2026

قصف إسرائيلي

أعلنت إسرائيل، فجر الأربعاء، أنها قصفت مصنعًا يزود إيران بمادة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية اصطناعية قوية، لاستخدامها، بحسب زعمها، في برنامج أسلحة كيميائية.

واعترفت إيران بالهجوم على مصنع توفيق دارو، لكنها أصرت على أنه لم يزود سوى "أدوية طبية" تُستخدم في العمليات الجراحية، بحسب أسوشيتد برس.

وقع الهجوم يوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد به كل من الإسرائيليين والإيرانيين.

ونشر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، صورة للمصنع في طهران، وكتب على موقع إكس: "مجرمو الحرب في إسرائيل يقصفون الآن شركات الأدوية علنًا وبلا خجل".

وتستخدم المستشفيات الفنتانيل على نطاق واسع لعلاج الآلام الشديدة، ولكن كمية صغيرة من هذا الدواء قد تكون قاتلة.

وحذرت كل من إسرائيل والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة من أن إيران تجري تجارب على مادة الفنتانيل في الذخائر.

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت سابقًا إلى بحث أكاديمي إيراني يدرس كيف يُحتمل أن تكون روسيا قد استخدمت مشتقًا من الفنتانيل خلال عملية احتجاز الرهائن في مسرح موسكو عام 2002 على يد مسلحين شيشانيين.

وزعمت إسرائيل أن توفيق دارو زوّد معهداً بحثياً متقدماً في طهران، يُعرف اختصاراً باسم SPND، بمادة الفنتانيل.

وتزعم الولايات المتحدة أن SPND أجرى أبحاثاً واختبارات قد تُستخدم في تطوير أجهزة متفجرة نووية وأسلحة أخرى.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
حوادث وقضايا

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق