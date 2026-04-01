هددت إيران باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية إذا تم اغتيال المزيد من قادتها، بحسب ما أفادت به وكالة فارس الإيرانية، نقلًا عن سي إن إن.

قالت الوكالة نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني: "نظرًا لأن العنصر الرئيسي في تصميم وتتبع أهداف الاغتيال هو شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي الأمريكية، فإن المؤسسات الرئيسية المؤثرة في العمليات الإرهابية ستكون أهدافًا مشروعة لنا اعتبارًا من الآن، ردًا على هذه العمليات".

ومن بين الشركات التي هدد الحرس الثوري باستهدافها: آبل، مايكروسوفت، جوجل، ميتا، آي بي إم، إتش بي، إنتل، تسلا، بوينج، وجي بي مورجان، ضمن قائمة تضم 17 شركة.

ودعا الحرس الثوري، موظفي شركات التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة إلى الابتعاد فورًا عن أماكن عملهم، كما دعا السكان القاطنين بالقرب من مقار تلك الشركات إلى الانتقال إلى أماكن آمنة.

وأضاف: "الشركات التي تشارك بفعالية في مخططات إرهابية ستكون عرضة لرد مماثل مقابل كل عملية اغتيال".

وتابع: "يجب على هذه الشركات، اعتبارًا من الساعة 20:00 مساء الأربعاء 1 أبريل بتوقيت طهران، أن تتوقع تدمير وحداتها ذات الصلة ردًا على كل عملية اغتيال في إيران"، وفقًا لما نقلته وكالة فارس.