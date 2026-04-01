إعلان

أبرزها جوجل وميتا وآبل.. إيران تُهدد باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية ردًا على اغتيال قادتها


كتب- محمد أبو بكر:

05:07 ص 01/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هددت إيران باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية إذا تم اغتيال المزيد من قادتها، بحسب ما أفادت به وكالة فارس الإيرانية، نقلًا عن سي إن إن.

قالت الوكالة نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني: "نظرًا لأن العنصر الرئيسي في تصميم وتتبع أهداف الاغتيال هو شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي الأمريكية، فإن المؤسسات الرئيسية المؤثرة في العمليات الإرهابية ستكون أهدافًا مشروعة لنا اعتبارًا من الآن، ردًا على هذه العمليات".

ومن بين الشركات التي هدد الحرس الثوري باستهدافها: آبل، مايكروسوفت، جوجل، ميتا، آي بي إم، إتش بي، إنتل، تسلا، بوينج، وجي بي مورجان، ضمن قائمة تضم 17 شركة.

ودعا الحرس الثوري، موظفي شركات التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة إلى الابتعاد فورًا عن أماكن عملهم، كما دعا السكان القاطنين بالقرب من مقار تلك الشركات إلى الانتقال إلى أماكن آمنة.

وأضاف: "الشركات التي تشارك بفعالية في مخططات إرهابية ستكون عرضة لرد مماثل مقابل كل عملية اغتيال".

وتابع: "يجب على هذه الشركات، اعتبارًا من الساعة 20:00 مساء الأربعاء 1 أبريل بتوقيت طهران، أن تتوقع تدمير وحداتها ذات الصلة ردًا على كل عملية اغتيال في إيران"، وفقًا لما نقلته وكالة فارس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق