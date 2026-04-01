ترامب: ستنخفض أسعار الطاقة عندما تنتهي حرب إيران

كتب : محمد أبو بكر

12:24 ص 01/04/2026

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجموعة تصريحات حول العملية العسكرية في إيران.

وقال ترامب: "سنتخلص من بلد كان يهددنا بالأسلحة النووية وعندما تنتهي الحرب في إيران ستنخفض أسعار الطاقة".

وأضاف: "ما حققناه في إيران مذهل ولو لم نهاجمها لطورت سلاحا نوويا".

وأوضح: "قضينا على الصف الأول والثاني من القيادة الإيرانية ونتعامل الآن مع شخص أكثر عقلانية"، مضيفًا: "سنغادر إيران خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وأكد ترامب: "إيران تحتاج إلى 15 عاما لإعادة بناء ما دمرناه، وحدث تغيير النظام في إيران وبتنا نتعامل مع مجموعة جديدة أكثر عقلانية، وهناك نظام إيراني جديد والتواصل معه أسهل".

وأوضح: "لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والنظام الجديد أفضل بكثير من سلفه، وعودة إيران إلى المفاوضات أمر جيد ولكنه ليس ضروريا".

وأضاف: "ليس من الضروري أن تبرم إيران الاتفاق من أجل إنهاء هذه العملية العسكرية".

وتابع: "الهدف الوحيد الذي كان لدي في إيران هو عدم امتلاكها سلاحا نوويا".

