إسرائيل لقيادة إيران الجديدة: شاهدوا ما حدث للذين اعتقدوا أنهم بإمكانهم تهديدنا

كتب : محمد أبو بكر

05:47 م 09/03/2026

داني دانون

أكد داني دانون، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، أن النظام الإيراني يحكم البلاد منذ 47 عامًا من خلال الخوف والوحشية، ويهدد المنطقة وسنواصل استهداف قيادته.

وتابع: لن نسمح للنظام الإيراني بتهديد المنطقة ومواصلة أعمال القمع، موجهًا رسالة للقيادة الجديدة في إيران: شاهدوا ما حدث للذين اعتقدوا أنهم بإمكانهم تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل".

يذكر أن يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن إسرائيل اغتالت قائد وحدة نصر في حزب الله.

وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب أمام حزب الله، بل ستستغل الفرصة لضربه وتكبيده أثمانًا باهظة.

وأوضح الوزير أن هذه اللحظة تمثل فرصة لإحلال الأمن بشكل عظيم وفق قوله.

