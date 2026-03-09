إعلان

أنصار المعارضة الإيرانية يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في لندن دعماً للعمل العسكري ضد طهران

كتب : مصراوي

12:21 م 09/03/2026

رويترز

تظاهر مئات من أنصار المعارضة الإيرانية أمام السفارة الإسرائيلية في لندن دعماً للعمليات العسكرية الجارية ضد إيران.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشاركين في المسيرة، ومعظمهم من مؤيدي المعارضة الإيرانية المقيمين في الخارج، توجهوا إلى مقر السفارة للتعبير عن تأييدهم للحملة العسكرية التي تستهدف مواقع داخل إيران.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات داعمة للعمل العسكري ضد النظام الإيراني، في وقت تشهد فيه الجاليات الإيرانية في أوروبا انقساماً واضحاً في المواقف بين مؤيدين للضربات العسكرية ومعارضين لها.


وجاءت المسيرة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات والفعاليات السياسية بين الإيرانيين في الخارج.

إيران وأمريكا- حرب إيران الحرب على الخليج المعارضة الإيرانية

