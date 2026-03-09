رويترز

تظاهر مئات من أنصار المعارضة الإيرانية أمام السفارة الإسرائيلية في لندن دعماً للعمليات العسكرية الجارية ضد إيران.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشاركين في المسيرة، ومعظمهم من مؤيدي المعارضة الإيرانية المقيمين في الخارج، توجهوا إلى مقر السفارة للتعبير عن تأييدهم للحملة العسكرية التي تستهدف مواقع داخل إيران.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات داعمة للعمل العسكري ضد النظام الإيراني، في وقت تشهد فيه الجاليات الإيرانية في أوروبا انقساماً واضحاً في المواقف بين مؤيدين للضربات العسكرية ومعارضين لها.

Supporters of the Iranian opposition marched to the Israeli embassy in London to show their support for the ongoing military action in Iran pic.twitter.com/aL0qVBHvKE — Reuters (@Reuters) March 9, 2026



وجاءت المسيرة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات والفعاليات السياسية بين الإيرانيين في الخارج.