وزير خارجية الصين عن صراع الشرق الأوسط: قوة القبضة القوية لا تعني بالضرورة قوة الحجة

كتب : مصراوي

07:24 ص 09/03/2026

وزير الخارجية الصيني وانج يي

وكالات

وصف وزير الخارجية الصيني وانج يي، الصراع في الشرق الأوسط مستخدما حكمة صينية قديمة.

قال وانج يي في مؤتمر صحفي في بكين، متحدثا عن موقف الصين من الوضع المحيط بإيران "كما تقول الحكمة الصينية: الأسلحة أدوات شر، ويجب استخدامها بحذر شديد".

أكد على أنه لا ينبغي السماح بإساءة استخدام القوة، مشيرا إلى أن العظمة لا تتجلى في استخدام القوة لأي سبب من الأسباب، وأنه لا ينبغي أن يصبح الأبرياء ضحايا للحرب.

وأضاف: "القبضة القوية لا تعني بالضرورة وجود حجج قوية، لا يمكن السماح للعالم بالعودة إلى قانون الغاب".

وشدد على أن بكين تحافظ على موقف موضوعي ونزيه بشأن الصراع وتدعو باستمرار إلى وقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

