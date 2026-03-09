إعلان

ترامب: العمليات العسكرية أغرقت السفن الإيرانية.. ودمرت 80% من منصات إطلاق الصواريخ

كتب : مصراوي

04:49 ص 09/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن العمليات العسكرية أغرقت كل السفن الإيرانية ودمرت نحو 80% من منصات إطلاق الصواريخ، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن ترامب قد أكد أنه ليس سعيدا باختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران، مضيفا أن إيران كان لديها نحو 1200 صاروخ موجّه نحو دول الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الماضية، بحسب فوكس نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا يتم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعلق ترامب على ما يتردد بشأن انتخاب مجتبى خامنئي، قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأشار إلى أن إيران كانت ستتمكن من تدمير إسرائيل لولا وجوده إلى جانب نتنياهو.

