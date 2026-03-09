أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، نجاح الجهات المختصة في السيطرة الكاملة على حريق منطقة الفجيرة للصناعات البترولية المعروفة اختصارا بـ "فوز"، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث.

أسباب حريق منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز

وأوضحت الجهات المعنية في الفجيرة، أن الحريق الذي اندلع في منطقة الصناعات البترولية نتج عن سقوط شظايا اعتراضية، عقب نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة كانت تحلق في المنطقة.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن فرق الاستجابة والطوارئ واصلت عملها على مدار الساعة لاحتواء النيران وتأمين الموقع الحيوي، لضمان عدم امتداد التأثيرات إلى المنشآت المجاورة في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

تطورات حريق منطقة الفجيرة للصناعات البترولية والعودة للعمل

وسبق أن استهدف الموقع نفسه يوم 3 مارس، حيث تعاملت الأجهزة المختصة بفاعلية مع تداعيات سقوط الشظايا في منطقة "فوز"، وتمت السيطرة على الموقف وإعادة الأعمال إلى وضعها الاعتيادي والطبيعي في كافة مرافق "منطقة الفجيرة للصناعات البترولية".

الإمارات.. إرشادات رسمية بشأن حريق منطقة الصناعات البترولية

أهاب المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات والأنباء المتعلقة بحريق منطقة الفجيرة من المصادر الرسمية المعتمدة في الدولة، محذرا من تداول الشائعات.

وشدد المكتب على أهمية المسؤولية المجتمعية في تجنب نشر المعلومات غير الموثوقة التي قد تثير القلق، مؤكدا أن الشفافية هي النهج المتبع في الإعلان عن كافة التفاصيل المرتبطة بالأمن والسلامة العامة.