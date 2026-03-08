قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، حثه خلالها على الوقف الفوري للضربات العسكرية، ليكون بذلك أول زعيم غربي يتواصل مع الرئاسة الإيرانية منذ اندلاع الحرب.

تفاصيل دعوة ماكرون لوقف التصعيد

وأوضح ماكرون في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه شدد خلال الاتصال على ضرورة أن توقف طهران فورا ضرباتها الموجهة ضد دول المنطقة، داعيا السلطات الإيرانية إلى ضمان حرية الملاحة الدولية من خلال إنهاء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ماكرون يحث إيران على إعادة المواطنين الفرنسيين

وتطرق الرئيس الفرنسي في حديثه مع بزشكيان، إلى قضية سيسيل كولر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان جرى الإفراج عنهما من السجون الإيرانية في نوفمبر الماضي ونُقلا إلى مقر السفارة الفرنسية في طهران، بعد احتجازهما لأكثر من 3 سنوات بتهم تتعلق بالتجسس.

وأكد ماكرون أن تأمين عودتهما إلى فرنسا يمثل "أولوية قصوى" لبلاده في الوقت الراهن.

ماكرون يدعو إيران لحل الدبلوماسي بشأن النووي

وفيما يخص الملفات الاستراتيجية، أعرب ماكرون عن قلقه البالغ إزاء مسار تطور البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه القضايا لتجنب مزيد من التصعيد، موضحا أنه اتفاق مع الرئيس الإيراني على البقاء على اتصال دائم لمتابعة مستجدات الأوضاع.