زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تمكنه من تدمير مقر القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني في طهران، ضمن سلسلة غارات جوية مكثفة وواسعة النطاق تستهدف مواقع استراتيجية وحيوية داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح جيش الاحتلال، أن المقر الذي تعرض للهجوم في قلب طهران كان يتولى إدارة "قيادة الصواريخ البالستية، ومجموعة الطائرات المسيرة، ووحدات أخرى من القوات الجوية"، مما يجعله مركزا حيويا للعمليات العسكرية الإيرانية.

نتائج تدمير مقر القوات الجوية للحرس الثوري

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن المقر الرئيسي التابع للحرس الثوري تم تدميره بالكامل، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة منذ عدة أيام، حيث استهدفت القوات أكثر من 140 هدفا يوم الأحد وحده.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال اجتماع تقييمي عُقد مع قائد قيادة الجبهة الداخلية ومسؤولين عسكريين آخرين، مؤكدا أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ مطولة بدأت منذ عامين، مما يستوجب الاستعداد لمواجهة قد تطول فترتها الزمنية.

تبعات الحرب في إيران

وشدد زامير، على أن المرحلة الحالية تتطلب المثابرة والصبر، قائلا: "سيستغرق الأمر وقتا طويلا، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، ومهما طال الوقت، فسوف يستغرقه الأمر"، في إشارة إلى استمرارية العمليات العسكرية ضد الأهداف الإيرانية.

وفي إيران، ذكرت وكالة أنباء "إيسنا" تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بعض أجزاء طهران للتصدي للهجمات الجوية.

في الوقت نفسه، أكدت وكالة "مهر" الإيرانية سماع دوي انفجارات عنيفة في عدة مناطق متفرقة من العاصمة، تزامنا مع الإعلان عن تدمير مقر القوات الجوية للحرس الثوري.