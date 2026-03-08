إعلان

مستخدمة صواريخ جديدة.. إيران تطلق الموجة 29 من عمليات "الوعد الصادق 4"

كتب : محمود الطوخي

09:07 م 08/03/2026

الوعد الصادق 4

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الأحد، إطلاق الموجة الـ29 من عمليات "الوعد الصادق 4"، باستخدام صواريخ من الجيل الجديد لضرب عدة مواقع استراتيجية وحيوية في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن قواته أطلقت الصواريخ الجديدة ضد أهداف محددة في مدينة تل أبيب ومنطقة صحراء النقب، بالإضافة إلى استهداف قاعدة جوية تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة، في إطار التصعيد المستمر في عمليات "الوعد الصادق 4".

أهداف الوعد الصادق 4 وتحديث الاستراتيجية

نقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني، الأحد، أن القوات الإيرانية ستقوم بتغيير استراتيجي شامل في بنك أهدافها، في أعقاب الهجمات التي استهدفت بعض البنى التحتية في البلاد يوم أمس السبت.

وأكد المصدر، أن إيران لن تكتفي بعد الآن بضرب الأهداف العسكرية والمنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل فحسب.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أن تحديث بنك الأهداف ضمن مسار عمليات "الوعد الصادق 4" سيشمل الأصول الرئيسية والمصالح الحيوية للولايات المتحدة وإسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة، موضحا أن هذا التحول الاستراتيجي يمثل مرحلة جديدة من المواجهة الميدانية.

سياق عمليات الوعد الصادق 4 وتداعيات هجوم السبت

يأتي إطلاق الموجة الجديدة من عمليات "الوعد الصادق 4" بعد غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية والإسرائيلية أمس السبت، استهدفت مصفاة نفط تقع في جنوب العاصمة طهران، ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة في الموقع بالتزامن مع موجة ضربات جديدة.

وتعد هذه التطورات الميدانية المتسارعة جزءا من الصراع المحتدم، حيث تسعى القوات الإيرانية من خلال عمليات "الوعد الصادق 4" إلى تثبيت معادلات جديدة في بنك الأهداف ليشمل المصالح الحيوية للدول المستهدفة في كامل النطاق الإقليمي، وفقا للمسؤول الإيراني.

الوعد الصادق 4 الحرب في إيران بنك الأهداف الإيراني أمريكا وإسرائيل إيران وأمريكا

