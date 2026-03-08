قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الحرب ضد إيران ستستمر طويلاً وستحدد مستقبل إسرائيل وأمنها لسنوات عديدة قادمة، واصفاً إياها بأنها حرب مفصلية.

وأضاف زمير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً بسبب هجماته على إسرائيل، مشيراً إلى أنه لا مكان آمناً للحزب.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف قوات إيرانية في بيروت، مضيفاً أنه لا مكان آمناً لأذرع إيران في أي منطقة بالشرق الأوسط، واصفاً حزب الله بأنه أحد أذرع "الأخطبوط الإيراني".

وشدد رئيس الأركان على أن هذه الحرب ستحدد أمن إسرائيل لسنوات طويلة قادمة.