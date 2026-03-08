إعلان

جيش الاحتلال: الحرب ضد إيران ستستمر طويلاً

كتب : وكالات

09:06 م 08/03/2026

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الحرب ضد إيران ستستمر طويلاً وستحدد مستقبل إسرائيل وأمنها لسنوات عديدة قادمة، واصفاً إياها بأنها حرب مفصلية.

وأضاف زمير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً بسبب هجماته على إسرائيل، مشيراً إلى أنه لا مكان آمناً للحزب.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف قوات إيرانية في بيروت، مضيفاً أنه لا مكان آمناً لأذرع إيران في أي منطقة بالشرق الأوسط، واصفاً حزب الله بأنه أحد أذرع "الأخطبوط الإيراني".

وشدد رئيس الأركان على أن هذه الحرب ستحدد أمن إسرائيل لسنوات طويلة قادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج إيران إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
دراما و تليفزيون

"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
أخبار المحافظات

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
" في ظهوره الأول".. حمزة عبد الكريم يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

" في ظهوره الأول".. حمزة عبد الكريم يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان