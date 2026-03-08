أعلنت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مصادر، الأحد، أن السلطات الإيرانية أعلنت مقتل 104 أشخاص وإصابة 32 آخرين، جراء الهجوم الأمريكي على السفينة الحربية الإيرانية "إيريس دينا" الذي وقع الأسبوع الماضي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن غواصة أمريكية قامت بإغراق سفينة حربية إيرانية أثناء تواجدها في المياه الدولية.

تداعيات الهجوم الأمريكي على السفينة الحربية الإيرانية

وأفادت الوكالة الإيرانية، بأنه جرى نقل المصابين من أفراد طاقم السفينة إلى أحد المستشفيات في سريلانكا لتلقي العلاج الطبي اللازم، عقب إطلاق السلطات السريلانكية مهمة إنقاذ في أعقاب الهجوم الأمريكي.

حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية أسفرت عن مقتل 200 طفل ونحو 200 امرأة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هؤلاء الضحايا يمثلون جزءا من قائمة تضم أكثر من 1200 شخص قُتلوا منذ اندلاع الحرب.

وأشار كرمانبور، إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران والعمليات المرافقة له تسببت في إصابة أكثر من ألف شخص آخرين منذ تاريخ 28 فبراير الماضي، من بينهم نحو 400 امرأة تعرضن لإصابات متفاوتة جراء تلك الضربات.