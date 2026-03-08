إعلان

عراقجي: تهديدات ترامب تمهد لتصعيد الهجمات على المدنيين في إيران

كتب : عبدالله محمود

08:37 م 08/03/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة تمهد لتصعيد الهجمات غير الإنسانية ضد المدنيين وارتكاب مجازر بحقهم.

وأضاف عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة ملزمة بتعويض كامل الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجارية ضد إيران ومواطنيها.

وأكد أن تهديد ترامب بالتدمير الكامل والموت الحتمي لمناطق ومجموعات جديدة من الشعب الإيراني يعد دليلاً على إخفاقات واشنطن.

وأشار عراقجي إلى أن العالم يشهد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مدارس ومستشفيات ومبان سكنية وبنى تحتية في إيران.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن ترامب وكل من تورط في انتهاك القانون الدولي الإنساني يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ترتفع أسعار الحديد والأسمنت بعد ارتفاع سعر الدولار؟ رئيس الشعبة يجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار الحديد والأسمنت بعد ارتفاع سعر الدولار؟ رئيس الشعبة يجيب

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس المكتب العسكري للمرشد ورئيس قيادة الطوارئ
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس المكتب العسكري للمرشد ورئيس قيادة الطوارئ
الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
أخبار البنوك

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان