قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة تمهد لتصعيد الهجمات غير الإنسانية ضد المدنيين وارتكاب مجازر بحقهم.

وأضاف عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة ملزمة بتعويض كامل الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجارية ضد إيران ومواطنيها.

وأكد أن تهديد ترامب بالتدمير الكامل والموت الحتمي لمناطق ومجموعات جديدة من الشعب الإيراني يعد دليلاً على إخفاقات واشنطن.

وأشار عراقجي إلى أن العالم يشهد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مدارس ومستشفيات ومبان سكنية وبنى تحتية في إيران.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن ترامب وكل من تورط في انتهاك القانون الدولي الإنساني يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية.