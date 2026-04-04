"من الأفضل عزل نفسه".. مستشار المرشد الإيراني يسخر من ترامب

وكتب محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، عبر منصة "إكس": "زعموا أنهم دمروا الدفاعات الجوية لإيران، لكنهم كذبوا. ربما من الأفضل عزل ترامب نفسه بدلاً من قادته العسكريين".

وأضاف رضائي: "نحن مستعدون لهذه المعركة منذ سنوات، والمفاجآت مستمرة".

ومن جانبه، قال عضو البرلمان الإيراني، كامران غضنفري: "نظرًا لأن الولايات المتحدة وإسرائيل أشعلتا فتيل الحرب، وتسببتا في استشهاد مرشدنا، فإننا سنرسل ترامب ونتنياهو وغيرهما من كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين إلى الجحيم أينما طالتهم أيدينا؛ ولن نمزح أو نتساهل في هذا الأمر".

وأضاف، معبّرًا عن دعمه لحملة "تحديد مكافأة لاغتيال ترامب": "سواء أعجب هذا بعض المسؤولين في حكومتنا أو وزارة خارجيتنا أم لم يعجبهم، فهذا موقفنا".