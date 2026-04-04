السعودية تُدين استهداف "الدعم السريع" لمستشفى مدينة الجبلين في السودان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في السودان، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم كوادر طبية.

وأكدت المملكة في بيان لها السبت، أن هذه الأعمال المشينة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وتطالب المملكة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والالتزام بما ورد في إعلان جدة ( الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

وجددت المملكة تأكيد موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية، فذلك هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الشعب السوداني الكريم في تحقيق أمنه واستقراره.

استهداف مستشفى الجبلين

وأعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل (7) أشخاص، بينهم (2) من الكوادر الطبية، وإصابة (11) آخرين، جراء استهداف ميلشيا الدعم السريع لمستشفى الجبلين بولاية النيل الأبيض باستخدام طائرة مسيّرة.

وأوضحت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل كلٍّ من الطبيب حامد سليمان، والطبيبة قسمة محمد فضل الله، أثناء أدائهما لواجبهما الإنساني داخل المستشفى، إلى جانب المدير الإداري للمستشفى الدكتورة إلهام حامد، في حادثة وصفتها بأنها استهداف مباشر لمنشأة طبية يُفترض أن تتمتع بالحماية الكاملة وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الشبكة أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الإنسانية والقانون الدولي، ويعكس نمطًا متصاعدًا من الهجمات الممنهجة التي تطال المرافق الصحية والعاملين فيها، مما يفاقم من معاناة المدنيين في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي في البلاد.

كما حمّلت الشبكة مليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان توفير الحماية اللازمة للمرافق الصحية والكوادر الطبية التي تواصل أداء واجبها في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.