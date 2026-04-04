السعودية تُدين استهداف "الدعم السريع" لمستشفى مدينة الجبلين في السودان

كتب : وكالات

04:03 م 04/04/2026

وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في السودان، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم كوادر طبية.

وأكدت المملكة في بيان لها السبت، أن هذه الأعمال المشينة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وتطالب المملكة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والالتزام بما ورد في إعلان جدة ( الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

وجددت المملكة تأكيد موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية، فذلك هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الشعب السوداني الكريم في تحقيق أمنه واستقراره.

استهداف مستشفى الجبلين

وأعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل (7) أشخاص، بينهم (2) من الكوادر الطبية، وإصابة (11) آخرين، جراء استهداف ميلشيا الدعم السريع لمستشفى الجبلين بولاية النيل الأبيض باستخدام طائرة مسيّرة.

وأوضحت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل كلٍّ من الطبيب حامد سليمان، والطبيبة قسمة محمد فضل الله، أثناء أدائهما لواجبهما الإنساني داخل المستشفى، إلى جانب المدير الإداري للمستشفى الدكتورة إلهام حامد، في حادثة وصفتها بأنها استهداف مباشر لمنشأة طبية يُفترض أن تتمتع بالحماية الكاملة وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الشبكة أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الإنسانية والقانون الدولي، ويعكس نمطًا متصاعدًا من الهجمات الممنهجة التي تطال المرافق الصحية والعاملين فيها، مما يفاقم من معاناة المدنيين في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي في البلاد.

كما حمّلت الشبكة مليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان توفير الحماية اللازمة للمرافق الصحية والكوادر الطبية التي تواصل أداء واجبها في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.

جمهورية السودان الدعم السريع ولاية النيل الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
اقتصاد

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق