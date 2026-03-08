إعلان

لبنان يعلن نزوح أكثر من نصف مليون شخص خلال أسبوع من القتال مع إسرائيل

كتب : مصراوي

08:12 م 08/03/2026

نزوح أكثر من 517 ألف شخص خلال أسبوع من المواجهات ب

أ ب

أعلنت السلطات اللبنانية أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من منازلهم خلال أسبوع واحد نتيجة القتال بين إسرائيل وحزب الله.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد النازحين المسجلين عبر البوابة الإلكترونية الحكومية نحو 517 ألف شخص، مع توقعات بأن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.

وتواجه الحكومة اللبنانية، التي تعاني من أزمة مالية حادة، صعوبات في استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين فروا من مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد.

وكانت إسرائيل قد دعت خلال الأسبوع الماضي سكان عشرات القرى في جنوب لبنان إضافة إلى مناطق كاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الإخلاء، مع تصاعد حدة القتال.

