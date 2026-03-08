أعلنت الجبهة الداخلية صدور إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف إسرائيل.

وأفادت الجبهة الإسرائيلية في بيان اليوم الأحد، بإطلاق صواريخ على منطقة البحر الميت ووادي عربة شرقي البلاد، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع وضواحيها جنوبي إسرائيل.

وأكدت الجبهة الإسرائيلية أنه تم رصد هجوم إيراني على تل أبيب، وأطلقت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في أجواء وسط إسرائيل عقب إطلاق الصواريخ من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني، إطلاق صواريخ من الجيل الجديد متعدد الرؤوس من طراز قدر وعماد وخيبر شكن في الدفعة الأخيرة.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن الصواريخ أُطلقت بوزن حربي يتراوح بين 700 كجم وطناً واحدا خلال الموجة الـ28 من عملية الوعد الصادق 4.