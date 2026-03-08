إعلان

عُمان: رد طهران ضد جيرانها "مؤسف وغير مقبول"

كتب : وكالات

07:30 م 08/03/2026

السيد بدر البوسعيدي

وصف وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، التحرك الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران بـ "غير الأخلاقي وغير القانوني"، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن رد طهران الذي طال دول جوارها "مؤسف للغاية وغير مقبول".

وكتب البوسعيدي، الذي قام بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران قبل أن ينزلق الطرفان إلى صراع مستمر منذ نحو أسبوع، في منشور عبر منصة إكس: "الإجراء التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران غير أخلاقي وغير قانوني. لكن رد إيران ضد جيرانها مؤسف للغاية وغير مقبول. أدعو إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، ووقف إطلاق النار، والعودة العاجلة إلى الحوار الدبلوماسي".

