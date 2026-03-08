عُمان: رد طهران ضد جيرانها "مؤسف وغير مقبول"
كتب : وكالات
السيد بدر البوسعيدي
وصف وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، التحرك الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران بـ "غير الأخلاقي وغير القانوني"، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن رد طهران الذي طال دول جوارها "مؤسف للغاية وغير مقبول".
وكتب البوسعيدي، الذي قام بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران قبل أن ينزلق الطرفان إلى صراع مستمر منذ نحو أسبوع، في منشور عبر منصة إكس: "الإجراء التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران غير أخلاقي وغير قانوني. لكن رد إيران ضد جيرانها مؤسف للغاية وغير مقبول. أدعو إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، ووقف إطلاق النار، والعودة العاجلة إلى الحوار الدبلوماسي".
Pleased to join colleagues today. The action taken by Israel and the US against Iran is both immoral and illegal. But the retaliation by Iran against its neighbors is also deeply regrettable and unacceptable. I call for restraint on all sides, a ceasefire, and an urgent return to… pic.twitter.com/3jmiKl3kvB— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) March 8, 2026