الخطوط السعودية تمدد تعليق رحلات لعدة وجهات حتى 10 مارس

كتب : مصراوي

07:28 م 08/03/2026

الخطوط الجوية السعودية

الرياض (د ب أ)

أعلنت الخطوط السعودية اليوم الأحد تمديد تعليق رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات الإقليمية، وذلك نظرا لاستمرار الأوضاع الراهنة، موضحة أن التعليق يشمل الرحلات المتجهة إلى كل من عمان، والكويت وأبوظبي والدوحة والبحرين حتى الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي من يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة أنها استأنفت جزئيا تشغيل الرحلات من وإلى دبي حيث يجري تشغيلها حاليًا وفق جدول زمني محدود في حين تقرر تمديد إلغاء الرحلات من وإلى موسكو وبيشاور حتى يوم الأحد 15 مارس الجاري.

وأكدت أنها تواصل تقييم إمكانية استئناف بعض الرحلات تدريجيا، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تحديثات إضافية فور الانتهاء من اتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة.

وشددت الشركة على أن سلامة ضيوفها وطاقمها تبقى أولوية قصوى في جميع قراراتها التشغيلية، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات، واتخاذ ما يلزم بما يضمن سلامة الرحلات في ظل الأوضاع الحالية.

