نقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني اليوم الأحد، أن القوات الإيرانية ستقوم بتغيير استراتيجي في بنك أهدافها عقب هجمات أمس على بعض البنى التحتية في البلاد.

وأكد المصدر الإيراني أن إيران لن تكتفي بعد الآن باستهداف الأهداف العسكرية والمنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أن تحديث بنك الأهداف سيشمل الأصول الرئيسية والمصالح الحيوية للولايات المتحدة وإسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة، موضحا أن هذا التغيير يمثل مرحلة جديدة من المواجهة في المنطقة.

وكانت غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت أمس السبت، مصفاة نفط في جنوب طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة بالتزامن مع موجة ضربات جديدة.