إعلان

إيران تحدث بنك أهدافها بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البنية التحتية

كتب : عبدالله محمود

07:20 م 08/03/2026

اطلاق صاروخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني اليوم الأحد، أن القوات الإيرانية ستقوم بتغيير استراتيجي في بنك أهدافها عقب هجمات أمس على بعض البنى التحتية في البلاد.

وأكد المصدر الإيراني أن إيران لن تكتفي بعد الآن باستهداف الأهداف العسكرية والمنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أن تحديث بنك الأهداف سيشمل الأصول الرئيسية والمصالح الحيوية للولايات المتحدة وإسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة، موضحا أن هذا التغيير يمثل مرحلة جديدة من المواجهة في المنطقة.

وكانت غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت أمس السبت، مصفاة نفط في جنوب طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة بالتزامن مع موجة ضربات جديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وإسرائيل إيران وأمريكا الحرب في إيران الهجمات الإيرانية الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
رامز جلال يلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في الحلقة 18 من "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في الحلقة 18 من "رامز ليفل الوحش"
د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
فيديوهات رمضان

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه