نقلت صحيفة هارتس العبرية عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن معدل نجاح عمليات اعتراض المسيرات التي يطلقها حزب الله من لبنان متدنٍ جدًا، مشيرة إلى وجود صعوبة كبيرة في اعتراضها.

وأضافت المصادر أن الخطط الحالية للجيش لا تتضمن إخلاء بلدات الشمال، لكن هذا قد يتغير حسب تطورات الوضع.

وأكدت هارتس أن خطة العمليات العسكرية في لبنان ليست محددة بوقت، محذرة من أن المواجهة قد تتحول إلى حرب طويلة.

وفي سياق آخر، صرح قائد شرطة منطقة تل أبيب لـ"هارتس" بأن الذخائر العنقودية سقطت في العديد من مواقع الارتطام، بينما سقطت شظايا القذائف الاعتراضية في مواقع أخرى.