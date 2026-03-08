إعلان

زيلينسكي: خبراء أوكرانيون سيساعدون دول الشرق الأوسط في مواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية

كتب : مصراوي

06:11 م 08/03/2026

فولوديمير زيلينسكي

أ ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده سترسل خبراء في مكافحة الطائرات المسيّرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، لتقديم المشورة للولايات المتحدة ودول أخرى بشأن التصدي لهجمات الطائرات الإيرانية بدون طيار.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، إن الخبراء الأوكرانيين سيكونون "في الموقع" لتقييم الوضع، دون أن يحدد مكان انتشارهم أو الموعد الدقيق لوصولهم.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لدعم واشنطن ودول أخرى في المنطقة بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها الخبرة العسكرية التي اكتسبها الجيش الأوكراني في مواجهة طائرات "شاهد" المسيّرة والصواريخ الجوالة.

وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الخطوة قد تمثل فرصة مفيدة للطرفين، قائلاً إن أوكرانيا تمتلك قدرات متقدمة في هذا المجال، في حين تدرك ما تحتاجه بعض دول الخليج لتعزيز دفاعاتها ضد هذا النوع من الهجمات.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج أوكرانيا الرئيس الأوكراني

