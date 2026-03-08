أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، عن إطلاق صواريخ من الجيل الجديد متعدد الرؤوس من طراز قدر وعماد وخيبر شكن في الدفعة الأخيرة.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن الصواريخ أُطلقت بوزن حربي يتراوح بين 700 كجم وطناً واحدا خلال الدفعة 28.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن صواريخ إيران باتت تصيب أهدافها بسهولة أكبر نتيجة ضعف أنظمة الرادار والدفاع لدى العدو مؤخرًا، مضيفًا أن صاروخ خيبر شكن حقق أعلى نسبة إصابة في إسرائيل خلال الموجات السابقة.

ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن صاروخ خيبر شكن الذي أُطلق اليوم يبلغ مداه 1450 كم وقادر على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق الحرس الثوري الإيراني الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ ثقيلة، أحدها مزود برأس حربي عنقودي.