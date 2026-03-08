قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران دخلت مرحلة خطيرة مع استهداف بنى الطاقة الإيرانية.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد، أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مرافق تخزين الوقود لا تقل عن كونها حربًا كيميائية متعمدة.

وأكدت الوزارة أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على مستودعات الوقود تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وكانت غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت أمس السبت مصفاة نفط في جنوب طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة بالتزامن مع موجة ضربات جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، النظام الإيراني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يقصف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة في إيران خلال الفترة المقبلة من الحرب.