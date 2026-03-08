إعلان

إيران: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مرافق الطاقة حرب كيميائية وجرائم حرب

كتب : عبدالله محمود

03:47 م 08/03/2026

إيران وإسرائيل وامريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران دخلت مرحلة خطيرة مع استهداف بنى الطاقة الإيرانية.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد، أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مرافق تخزين الوقود لا تقل عن كونها حربًا كيميائية متعمدة.

وأكدت الوزارة أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على مستودعات الوقود تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وكانت غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت أمس السبت مصفاة نفط في جنوب طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة بالتزامن مع موجة ضربات جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، النظام الإيراني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يقصف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة في إيران خلال الفترة المقبلة من الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب في إيران إيران وإسرائيل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
شئون عربية و دولية

سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
أخبار المحافظات

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه