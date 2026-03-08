إعلان

طائرة روسية تُجلي دبلوماسيين إيرانيين من بيروت

كتب : وكالات

03:03 م 08/03/2026

طائرة روسية تُجلي دبلوماسيين إيرانيين من بيروت

أُجلي أكثر من مئة إيراني، بينهم دبلوماسيون، من بيروت ليلاً على متن طائرة روسية، حسبما صرّح مسؤول لبناني لوكالة فرانس برس يوم الأحد.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أُجلي ما مجموعه 117 إيرانياً، بينهم دبلوماسيون وموظفو سفارة، على متن طائرة روسية غادرت بيروت ليل السبت إلى الأحد".

يأتي هذا الإجلاء بعد أن حظرت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، أي نشاط للحرس الثوري الإيراني، الداعم الرئيسي لحزب الله اللبناني.

وأعلنت إسرائيل أنها نفذت ما وصفته بـ"ضربة دقيقة" على بيروت، الأحد، "مستهدفةً قادة من فيلق العمليات الخارجية التابع للحرس الثوري الإيراني".

