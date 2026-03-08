أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق اليوم الأحد، الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4" باتجاه إسرائيل.

وأضاف التلفزيون الإيراني، أن الهجوم تضمن صواريخ خيبر من الوزن الثقيل، مشيرا إلى إطلاق صواريخ أحدها مزود برأس حربي عنقودي.

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة بالجليل الأوسط شمالي إسرائيل إثر رصد صواريخ.

هجوم صاروخي على سكان تل أبيب

كما أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارا مبكرا بهجوم صاروخي وشيك لسكان تل أبيب والقدس ومستوطنات الضفة.