إعلان

مراسل سي إن إن: استمرار تصاعد الدخان من مصفاة طهران النفطية بعد استهدافها

كتب : عبدالله محمود

02:42 م 08/03/2026

قصف خزانات وقود ومنشآت نفطية في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر مراسل قناة سي إن إن الأمريكية فريدريك بلايتن مقطع فيديو يوضح استمرار تصاعد الدخان الأسود من مصفاة النفط الإيرانية التي قصفتها إسرائيل وأمريكا أمس السبت.

وقال بلايتن في منشور عبر منصة أكس اليوم الأحد إنه تمكن من التصوير في مستودع شهران النفطي في غرب طهران الذي استهدفته الغارات الجوية الليلة الماضية.

وأضاف مراسل سي إن إن أن النفط يبدو أنه لا يزال يحترق، مشيرا إلى أنه تم رصد ألسنة اللهب تتصاعد من بعض صهاريج تخزين النفط المدمرة.

وأكد بلايتن أن الغارة الأمريكية الإسرائيلية تمكنت من تدمير شاحنات صهريجية كانت تقف خارج البوابة.

وكانت غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مصفاة نفط في جنوب طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة بالتزامن مع موجة ضربات جديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصفاة طهران النفطية مصفاة النفط الإيرانية إسرائيل وأمريكا الحرب في إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فنانة كوميدية ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

فنانة كوميدية ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان
رمضان ستايل

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه