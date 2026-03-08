قصف خزانات وقود ومنشآت نفطية في إيران

نشر مراسل قناة سي إن إن الأمريكية فريدريك بلايتن مقطع فيديو يوضح استمرار تصاعد الدخان الأسود من مصفاة النفط الإيرانية التي قصفتها إسرائيل وأمريكا أمس السبت.

Managed to film at the Shahran oil depot in Western Tehran that was targeted by airstrikes last night. The oil still seems to be burning. We saw flames coming from some of the destroyed oil storage tanks. Also destroyed tanker trucks outside the gate. Sorry for audio issues, was… pic.twitter.com/DYrsJbaY3t — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

وقال بلايتن في منشور عبر منصة أكس اليوم الأحد إنه تمكن من التصوير في مستودع شهران النفطي في غرب طهران الذي استهدفته الغارات الجوية الليلة الماضية.

وأضاف مراسل سي إن إن أن النفط يبدو أنه لا يزال يحترق، مشيرا إلى أنه تم رصد ألسنة اللهب تتصاعد من بعض صهاريج تخزين النفط المدمرة.

وأكد بلايتن أن الغارة الأمريكية الإسرائيلية تمكنت من تدمير شاحنات صهريجية كانت تقف خارج البوابة.

وكانت غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مصفاة نفط في جنوب طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة بالتزامن مع موجة ضربات جديدة.