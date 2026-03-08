إعلان

تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في العراق: "غادروا في أقرب وقت"

كتب : د ب أ

02:19 م 08/03/2026

السفارة الأمريكية في العراق

دعت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها اليوم الأحد إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا.

وقالت السفارة ، في بيان صحفي اليوم :"لا تزال إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة، وقد صدرت دعوات لشن هجمات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق".

وأشارت إلى أنه "تم استهداف فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في إقليم كردستان العراق وتم أيضًا استهداف مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء العراق، موضحة أن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرضكم للخطر، ويُنصح المواطنون الأمريكيون بالبقاء يقظين والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور".

وأضافت: "يُنصح المواطنون الأمريكيون في العراق بشدة بالمغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا، أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة فيجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات طويلة، مع توفير إمدادات من الطعام والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى".

وأشارت إلى أن الرحلات الجوية التجارية لاتعمل حاليًا من العراق، توجد طرق برية إلى الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا ، موضحة أن معظم المعابر الحدودية البرية مفتوحة، لكنها قد تُغلق دون إشعار مسبق، كما أن وسائل النقل البرية المحلية تعمل حاليًا.

وتابعت :"ينبغي للأمريكيين التفكير بجدية في المغادرة عبر أحد هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن القيام بذلك آمن، وقد يكون المجال الجوي في الدول المجاورة مغلقًا أيضًا، كما تنطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية".

السفارة الأمريكية في العراق مغادرة الرعايا الأمريكيين تهديدات إيران إقليم كردستان إجلاء الرعايا الأمريكيين إيران وأمريكا

