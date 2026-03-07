إعلان

إعلام إيراني: مجلس خبراء القيادة يختار القائد الجديد للثورة الإسلامية عبر تصويت كتابي مختوم

كتب : مصراوي

08:14 ص 07/03/2026

علي خامنئي

وكالات

انتهى أعضاء مجلس خبراء القيادة قبل ساعات من التصويت الكتابي والمختوم على اختيار القائد الجديد للثورة الإسلامية، مع توقعات بإعلان النتائج خلال الساعات المقبلة، وفق وسائل إعلام.

بحسب المعلومات المتداولة في الإعلام الإيراني، فإن عملية التصويت الكتابي والمختوم من قبل أعضاء مجلس خبراء القيادة، انتهت قبل ساعات قليلة، ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن العضو المنتخب من قبل المجلس كـ قائد الثورة الإسلامية في إيران.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لقصف مكتب مجلس خبراء القيادة في قم المقدسة والمبنى القديم للمجلس التشريعي في منطقة باستور بطهران، حيث تعقد جلسات المجلس، لم يكن من الممكن عقد اجتماع حضوري لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة الماضية، لذا تم عقد جلسة المجلس وتصويت اختيار القائد عبر وسائل افتراضية.

وبناء على ذلك، ولتفادي أي شبهات محتملة في المستقبل ولتوثيق أصوات المجلس لأغراض السجل التاريخي، فقد تم خلال الأيام الماضية جمع أصوات أعضاء المجلس كتابيا ومختومة منهم.

واغتيل علي خامنئي في 28 فبراير 2026 إثر غارة صاروخية مشتركة أمريكية-إسرائيلية استهدفت مجمع إقامته في طهران، كجزء من هجوم افتتاحي واسع أشعل الحرب. أعلن مقتله رسميا في 1 مارس بعد تأكيدات استخباراتية وصور أقمار صناعية، وفقا لروسيا اليوم.

