قالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، إن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4" بدأت برمز "يا مهدي" واستهدفت قلب إسرائيل.

أضاف الحرس الثوري، في بيان اليوم السبت، أن الصواريخ الثلاثة التي تم إطلاقها أصابت أهدافها المحددة بنجاح، مؤكدا أن "صواريخ "قدر" و"عماد" التابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تهوي بقوة في قلب الأراضي المحتلة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات متواصلة في غرب العاصمة طهران، استهدفت أحياء سكنية ومطار مهر آباد الدولي. كما سُمعت انفجارات في مدن أهواز وميناء لنغه وسقز جنوبي البلاد، في اتساع للضربات.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، مع استمرار تبادل الضربات.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة الـ23 من عملية "الوعد الصادق 4" بصواريخ ومسيّرات، وفقا لروسيا اليوم.