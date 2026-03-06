بعد أيام من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع عدم وجود نهاية واضحة للصراع، بدأت تثار تساؤلات حول حجم التكلفة التي ستتحملها الخزانة الأمريكية نتيجة عملية “Epic Fury” العسكرية.

ولم تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى الآن أي تقدير رسمي لتكلفة العمليات، كما لم تطلب الإدارة الأمريكية من الكونغرس مشروع إنفاق إضافي لتمويل الحرب.

وقالت ليندسي كوشجاريان، مديرة البرامج في مشروع الأولويات الوطنية التابع لمعهد دراسات السياسات، إن التكلفة النهائية للحرب لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي، مضيفة: “هذا أمر غير قابل للتنبؤ بدرجة كبيرة، لذلك لن نعرف التكلفة إلا بعد انتهاء الحرب”.

وترى كوشجاريان أن الصراع “غير ضروري”، معتبرة أنه يستهلك موارد يمكن توجيهها إلى سياسات داخلية قد “تجعل الحياة أكثر قدرة على التحمل بالنسبة للأمريكيين”.

وأشارت إلى أن تكلفة حرب العراق بلغت في النهاية نحو 3 تريليونات دولار، مضيفة أن تكلفة الحرب الحالية “قد تكون هائلة للغاية”.

ووفق تقديرات مركز أبحاث مقره واشنطن حلّل المعلومات التي نشرها البنتاجون بشأن الأهداف التي جرى ضربها والقدرات العسكرية المستخدمة، فإن الحرب تكلف الولايات المتحدة نحو 891.4 مليون دولار يوميًا.

ويتوقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن تنخفض التكاليف مع تحول الولايات المتحدة إلى استخدام ذخائر أقل تكلفة، ومع تراجع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تطلقها إيران، لكن المركز أشار إلى أن التكاليف المستقبلية ستعتمد بشكل أساسي على شدة العمليات العسكرية ومدى فعالية الرد الإيراني.

ويشير تحليل المركز إلى أن العمليات الجوية والبحرية والبرية تمثل أكبر مصادر الإنفاق في الحرب. إذ تُقدّر تكلفة العمليات الجوية بنحو 30 مليون دولار يوميًا، فيما تبلغ تكلفة العمليات البحرية نحو 15 مليون دولار يوميًا، بينما تصل تكلفة العمليات البرية إلى نحو 1.6 مليون دولار يوميًا.

وتشمل التكاليف اليومية لبعض الأصول العسكرية الأكثر كلفة نحو 9 ملايين دولار لطائرات التزوّد بالوقود والنقل العسكري، و5 ملايين دولار للجناح الجوي لحاملة الطائرات، و5 ملايين دولار للمقاتلات غير الشبحية، و5 ملايين دولار للمقاتلات الشبحية.

كما تبلغ تكلفة تشغيل حاملة طائرات نحو 6 ملايين دولار يوميًا، ومدمرة بحرية نحو 5 ملايين دولار يوميًا. وعلى الأرض، تبلغ تكلفة لواء مدفعية نحو مليون دولار يوميًا، بينما تقل تكلفة كتيبة من الحرس الوطني عن مليون دولار يوميًا.

وتفوق تكلفة أول 100 ساعة من الحرب الحالية تكلفة الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية في يونيو 2025، والتي عُرفت باسم “Operation Midnight Hammer”، رغم أن تلك العملية استمرت نحو ساعتين ونصف فقط.

وبحسب مركز CSIS، بلغت تكلفة أول 100 ساعة من العمليات العسكرية الحالية نحو 3.7 مليار دولار. في المقابل، قدّر مشروع Costs of War في جامعة براون تكلفة الضربات التي نُفذت العام الماضي بما يتراوح بين 2.04 و2.26 مليار دولار.

وشملت أبرز نفقات عملية Midnight Hammer استخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات بوزن 30 ألف رطل بتكلفة تتراوح بين 49 و70 مليون دولار، إضافة إلى 7 قاذفات شبحية من طراز B-2 بتكلفة بين 31.75 و37.8 مليون دولار، و24 صاروخ توماهوك بتكلفة تتراوح بين 36 و45.6 مليون دولار.

ولا يزال من غير الواضح المدة التي قد تستمر فيها العمليات العسكرية، إذ قدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديرات زمنية متباينة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع أو ستة أسابيع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن العمليات “ما زالت في بدايتها”، مضيفًا أن القوات الأمريكية ستقوم بتسريع وتيرة العمليات.

من جانبه قال كينت سميترز، مدير نموذج الميزانية في Penn Wharton Budget Model، إن حربًا قد تستمر شهرين قد تكلف الولايات المتحدة ما بين 40 و95 مليار دولار، وذلك اعتمادًا على ما إذا كانت القوات الأمريكية ستنشر قوات برية ومدى سرعة تعويض الذخائر المستخدمة.

وأضاف سميترز أن “الاستثمار الذي نتحدث عنه اليوم لا يُقارن” بالتكلفة المحتملة في حال حصول إيران على سلاح نووي واستخدامه، والتي قد تصل – بحسب تقديره – إلى تريليونات الدولارات من الأضرار.