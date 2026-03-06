نجحت الدفاعات الجوية الإماراتية، الجمعة، في التصدي لعدد 9 صواريخ باليستية، واعتراض 109 طائرات مسيرة، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع اليوم الجمعة.

ووفق بيان وزارة الدفاع الإماراتية فقد "رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الجمعة، عدد 9 من الصواريخ الباليستية وتم تدميرها. كما رصدت عدد 112 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 109 طائرة مسيّرة، بينما سقطت 3 منها داخل أراضي الدولة".

وأضاف البيان: "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صاروخا باليستيا، حيث تم تدمير 190 صاروخا باليستيا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط عدد 2 صاروخ داخل أراضي الدولة. كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة. كما تم أيضاً رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة".

وتابع البيان: "وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنجلاديشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر والتركية".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانها "أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".