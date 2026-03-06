إعلان

البيت الأبيض: النظام الإيراني يتعرض لهزيمة ساحقة وانخفاض الردود الصاروخية بنسبة 90%

كتب : محمد أبو بكر

04:15 ص 06/03/2026

القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن النظام الإيراني يتعرض لهزيمة ساحقة وانخفضت ردوده الصاروخية الباليستية بنسبة 90%، بحسب قناة NBC.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل هيمنتها وستحقق جميع أهدافها من العملية العسكرية في إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا لا تبدي أي تراجع في مهمتها لإغراق البحرية الإيرانية بأكملها، مشيرة إلى أن حاملة طائرات مسيرة إيرانية تعرضت اليوم لضربة واشتعلت.

