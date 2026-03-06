أعلن حزب الله، تحذيره لسكان المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الشمالية بضرورة إخلائها حتى مسافة 5 كيلومترات من خط الحدود.

وكان حزب الله، أكد أن مقاتلو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:40 من فجر اليوم الجمعة 06 مارس 2026 تجمعًا لآليات جيش الاحتلال المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها وإجبارها على التراجع.

وأكد أن ذلك يأتي ردًّا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.