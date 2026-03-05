إعلان

لإجلاء الإسرائيليين.. هبوط رحلتين مدنيتين في مطار بن جوريون لأول مرة منذ اندلاع الحرب

كتب : محمد أبو بكر

07:11 ص 05/03/2026

مطار بن جوريون

شهد مطار بن جوريون الدولي، اليوم الخميس، هبوط طائرتين مدنيتين وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وتحملان إسرائيليين كانوا عالقين بالخارج، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

كانت أعلنت ميري ريجيف، وزيرة نقل دولة الاحتلال، إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي تدريجيًا اعتبارًا من ليل الأربعاء إلى الخميس، بعد إغلاقه في 28 فبراير مع بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت إن القرار جاء بعد عمليات تقييم أمنية، موضحة أن الفتح المبكر سيظل رهنا بتطور الوضع.

من جهته، أكد المدير العام لـهيئة المطارات الإسرائيلية، شارون كيدمي، أن إعادة الفتح ستتم "بحذر شديد"، بمعدل طائرة واحدة في الساعة خلال أول 24 ساعة، على أن يتم رفع العدد لاحقًا للطائرات الصغيرة والكبيرة.

وأوضح متحدث باسم وزارة النقل أن المرحلة الأولى ستقتصر على رحلات إعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين في الخارج، ولن تشمل إقلاع الطائرات من الأراضي الإسرائيلية.

مطار بن جوريون فتح مطار بن جوريون هبوط رحلتيين في مطار بن جوريون تكلفة الحرب ضد إيران وقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران الحرب الأمريكية على إيران

