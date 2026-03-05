إعلان

بعد إنذار بإخلاء المنازل.. الجيش الإسرائيلي يشن 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية

كتب : مصراوي

02:23 ص 05/03/2026

الغارات الإسرائيلية

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إنذرًا لسكان أحد المباني في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية بإخلائه فورا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وبدء الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجوم يستهدف البنية التحتية لحزب الله في بيروت.

