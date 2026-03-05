

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إنذرًا لسكان أحد المباني في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية بإخلائه فورا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وبدء الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجوم يستهدف البنية التحتية لحزب الله في بيروت.