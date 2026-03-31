دفعات صاروخية كثيفة من لبنان تستهدف شمال إسرائيل

كتب : وكالات

11:23 م 31/03/2026

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادرها، بأن دفعات صاروخية كثيفة أطلقت من لبنان مساء اليوم الثلاثاء، باتجاه الجليل وخليج حيفا شمال إسرائيل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نحو 15 صاروخا أُطلق حتى الآن من لبنان. كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" سماع دوي انفجارات في منطقة حيفا، مع استمرار إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

وأوضحت التقارير تسجيل بلاغات بسقوط شظايا صاروخية في مناطق صفد وكرميئيل والكريوت شمالي إسرائيل.

وأشارت يسرائيل هيوم، إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء توجهت إلى عدة مواقع في شمال البلاد بعد رصد سقوط الشظايا.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في المالكية بالجليل الأعلى وفي خليج حيفا بعد رصد إطلاق الصواريخ.

