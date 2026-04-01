وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم أنها نفذت "ثلاثًا وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28 فبرايرالماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (وهي مظلة لمجموعات عراقية شيعية داعمة لإيران)عن شن هجمات على اهداف أمريكية في العراق.